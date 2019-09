NRC पर केजरीवाल Vs मनोज तिवारी: BJP वर्कर्स का सीएम आवास के बाहर हल्ला-बोल, पुलिस ने हिरासत में लिया

एनआरसी को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर हमला बोलने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा ने गुरुवार को हल्ला बोला। मनोज तिवारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के बयान से आक्रोशित बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे।

दरअसल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एनआरसी को लेकर मनोज तिवारी पर हमला बोला था और कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होता है तो सबसे पहले मनोज तिवारी को ही दिल्ली छोडऩा पड़ेगा।

Delhi: Police detained members of BJP's Purvanchal Morcha who were protesting against CM Arvind Kejriwal for his remark,"if NRC is implemented in Delhi then Manoj Tiwari (BJP MP) will be the first one who will have to leave Delhi". pic.twitter.com/yb7hBgxo0U