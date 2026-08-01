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जेपीएससी एवं जएसएससी पेपर लीक के विरोध में मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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झारखंड में जीपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक के विरोध में भाजपा ने नया नगर बरकाकाना में मशाल जुलूस निकाला। भाजपा अध्यक्ष नूतन कुमार महतो के नेतृत्व में प्रदर्शन में छात्रों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने और पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की।

जेपीएससी एवं जएसएससी पेपर लीक के विरोध में मशाल जुलूस

बरकाकाना, निज प्रतिनिधि। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी पेपर लीक के विरोध में भाजपा ने शुक्रवार रात नया नगर बरकाकाना में मशाल जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी बरकाकाना मंडल के अध्यक्ष नूतन कुमार महतो के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस घुटवा, नया नगर, थाना चौक से प्रारंभ होकर दो नंबर गेट में समाप्त हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, छात्र और छात्राओं ने भाग लेकर पेपर लीक के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि बार-बार पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

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प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है।भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने मांग कि जेपीएससी-जेएसएससी पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग की। वक्ताओं ने युवाओं के हित में सरकार से शीघ्र प्रभावी कदम उठाने की अपील की।इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, जिला मंत्री रिति श्रीवास्तव, डॉ मनोज अगरिया, रजनी राठौर, पवन बेदिया, हरि लाल महतो, अशोक सिंह, अमरनाथ कुमार, दिलीप बेदिया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कुश श्रीवास्तव, संजय लाला, राजकुमार महतो आदि कार्यकर्तागण उपस्थित थे।

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