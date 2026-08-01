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जेपीएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगों के समर्थन में भाजपा का धरना आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लातेहार
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लातेहार में जेपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में भाजपा का आंदोलन जारी है। शनिवार को जिला समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन होगा ताकि राज्य सरकार के प्रति विरोध जताया जा सके। मुकेश पांडेय ने कार्यकर्ताओं से समय पर पहुंचने की अपील की है।

जेपीएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगों के समर्थन में भाजपा का धरना आज

लातेहार। जेपीएससी अभ्यर्थियों की जायज मांगों के समर्थन में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा का प्रदेशव्यापी आंदोलन जारी है। इसी क्रम मे शनिवार को जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया जायेगा। उक्त आशय की जानकारी मुकेश पांडेय ने दी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को ससमय पहुंचने की अपील की हैं।

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