भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटाला के खिलाफ भाजपाईयों ने सौंपा मांग पत्र
चक्रधरपुर में भाजपा संगठन ने शनिवार को झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जाँच की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल और अन्य परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायत की गई और जांच की मांग की गई।
चक्रधरपुर। भाजपा चक्रधरपुर संगठनिक जिला द्वारा शनिवार को चाईबासा में झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक मांग पत्र सौंपा और धांधली की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। भाजपाईयों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में कहा गया है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जिससे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
मांग पत्र सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष अमरेश प्रधान, महामंत्री गोरखनाथ बोदरा, महामंत्री तीर्थ जमुदा,गणेश तांती सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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