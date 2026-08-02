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परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ भाजपाइयों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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भाजपा चक्रधरपुर संगठन ने चाईबासा में झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल के नाम मांगपत्र सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि अनुचित प्रक्रियाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है।

परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ भाजपाइयों का प्रदर्शन

चक्रधरपुर। भाजपा चक्रधरपुर संगठनिक जिला द्वारा शनिवार को चाईबासा में झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक मांगपत्र सौंपा और उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। मांगपत्र में कहा गया है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भारी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं जिससे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। प्रतिनिधिमंडल ने इन मामलों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा योग्य अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

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मांगपत्र सौंपने वालों में जिला उपाध्यक्ष अमरेश प्रधान, महामंत्री गोरखनाथ बोदरा, महामंत्री तीर्थ जमुदा, गणेश तांती सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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