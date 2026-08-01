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भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सराईकेला
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सरायकेला में, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी, जेएसएससी (सीजीएल) और उत्पाद सिपाही भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सीबीआई जांच की मांग के साथ, उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में कई बीजेपी नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए।

भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
भाजपा ने किया जोरदार प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

सरायकेला। जेपीएससी, जेएसएससी (सीजीएल) और उत्पाद सिपाही भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री राकेश मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित विरोध-प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की।प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम छह सूत्री ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल, मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग, 14वीं जेपीएससी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते व आयोग के सदस्यों पर कार्रवाई तथा उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग शामिल है।इस

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अवसर पर विनोद श्रीवास्तव, रमेश हांसदा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

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