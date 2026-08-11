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130 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर शाम में छोड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में भाजपा द्वारा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड बंद का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शहर की प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित किया। पुलिस ने 130 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जिन्हें शाम में छोड़ दिया गया। भाजपा के नेताओं ने भी हंगामे में भाग लिया।

130 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर शाम में छोड़ा

रांची, प्रमुख संवाददाता। भाजपा की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बुलाये गए झारखंड बंद को लेकर कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रांची के विभिन्न इलाकों से पुलिस ने 130 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। खेलगांव स्थित कैंप जेल में उन्हें रखा। शाम में सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। गौरतलब हो कि सुबह से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। शहर के अलग-अलग इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। कई प्रमुख सड़कों पर यातायात को पूरी तरह बाधित कर दिया।

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रांची के कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने सड़क के बीचों-बीच टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया है। जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है।

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