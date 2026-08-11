बेड़ो में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेड़ो में किया प्रदर्शन
भाजपा मंडल बेड़ो के अध्यक्ष बलराम सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक बेड़ो में छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इस घटना की निंदा की। प्रदर्शन में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
बेड़ो, प्रतिनिधि। भाजपा मंडल बेड़ो के अध्यक्ष बलराम सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश के निर्देशानुसार महावीर चौक बेड़ो में रांची में छात्रों के ऊपर हुए पुलिसिया बर्बरता एवं लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए उक्त घटना की कड़ी निंदा किया। वहीं मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जगन्नाथ भगत, बेड़ो मंडल के महामंत्री आनंद साहू, महामंत्री सह मीडिया प्रभारी मनोज कुमार साहू, उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता, कमलेश महतो, रंजन गुप्ता, बुधु उरांव, पड़हा राजा महादेव कुजूर, युवा मोर्चा के महामंत्री आशीष महतो, नरकोपी मंडल के महामंत्री नारायण महली, प्रदीप राम, प्रीत सेठ, छोटु गुप्ता, मंडल के कोषाध्यक्ष आलोक खन्ना, महेंद्र गोप, अशोक गोप, प्रकाश साहु व आम्रेश्वर साहु के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी बेड़ो मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।
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