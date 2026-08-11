Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेड़ो में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेड़ो में किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

भाजपा मंडल बेड़ो के अध्यक्ष बलराम सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर चौक बेड़ो में छात्रों पर हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए इस घटना की निंदा की। प्रदर्शन में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

बेड़ो में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेड़ो में किया प्रदर्शन

बेड़ो, प्रतिनिधि। भाजपा मंडल बेड़ो के अध्यक्ष बलराम सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश के निर्देशानुसार महावीर चौक बेड़ो में रांची में छात्रों के ऊपर हुए पुलिसिया बर्बरता एवं लाठी चार्ज के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए उक्त घटना की कड़ी निंदा किया। वहीं मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जगन्नाथ भगत, बेड़ो मंडल के महामंत्री आनंद साहू, महामंत्री सह मीडिया प्रभारी मनोज कुमार साहू, उपाध्यक्ष अरुण गुप्ता, कमलेश महतो, रंजन गुप्ता, बुधु उरांव, पड़हा राजा महादेव कुजूर, युवा मोर्चा के महामंत्री आशीष महतो, नरकोपी मंडल के महामंत्री नारायण महली, प्रदीप राम, प्रीत सेठ, छोटु गुप्ता, मंडल के कोषाध्यक्ष आलोक खन्ना, महेंद्र गोप, अशोक गोप, प्रकाश साहु व आम्रेश्वर साहु के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी बेड़ो मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: झारखंड बंद के दौरान नामकुम में भाजपा ने की सड़क जाम
ये भी पढ़ें:भाजपाइयों ने छात्रों पर लाठीचार्ज का किया विरोध, दांतू में सड़क जाम 
ये भी पढ़ें:छात्रों पर हुए पुलिस बल के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi BJP Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।