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पप्पू यादव के विरोध में किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा में सांसद पप्पू यादव द्वारा सनातन धर्म के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रो. आदित्य नारायण मन्ना ने पप्पू यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की अपील की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सनातन धर्म करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है और इसका अपमान अस्वीकार्य है।

पप्पू यादव के विरोध में किया प्रदर्शन

दरभंगा। सांसद पप्पू यादव द्वारा संसद भवन में सनातन धर्म के प्रति की गई अमर्यादित व अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा दरभंगा पश्चिमी जिलाध्यक्ष प्रो. आदित्य नारायण मन्ना के नेतृत्व में रविवार को एनएच 27 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सनातन धर्म करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है और इसका अपमान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिलाध्यक्ष प्रो. मन्ना ने सांसद पप्पू यादव से सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। केवटी विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग मर्यादा और संवैधानिक गरिमा के अनुरूप करना चाहिए।

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उन्होंने सांसद पप्पू यादव से अपने बयान पर तत्काल खेद व्यक्त करने की मांग की। कार्यक्रम में जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा,भाजपा जिला महामंत्री विजय चौधरी, उपाध्यक्ष राजेश रंजन, अभनयानंद झा, विकास चौधरी, श्रवण कुमार मिश्रा, जिला मंत्री मीरा मेहता, राहुल पासवान, जिला प्रवक्ता विनोद सिंह यादव, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, गुलशन चौधरी, रौशन कुंवर, सतीश कुमार शाह, अमरनाथ सिंह, बीना देवी, भावना पासवान, रमाशंकर ठाकुर आदि थे।

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