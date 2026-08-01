शास्त्री चौक पर सांसद पप्पू यादव का जलाया पुतला
संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवान श्रीराम के चित्र के साथ अभद्र व्यवहार और साधु-संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि किसी भी धर्म का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा ने पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
बस्ती, निज संवाददाता। संसद भवन परिसर में सांसद पप्पू यादव की ओर से भगवान श्रीराम के चित्र के साथ कथित आपत्तिजनक व्यवहार, साधु-संतों के प्रति अभद्र टिप्पणी तथा सनातन धर्म के कथित अपमानजनक कार्य के विरोध में भाजपा ने शास्त्री चौक पर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव के विरूद्ध नारा लगाते हुए पुतला जलाया। प्रदर्शन व पुतला दहन का नेतृत्व करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र ने कहा कि भगवान राम के चित्र का अनादर, सनातन धर्म और साधु-संतों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। किसी भी धर्म या आस्था का अपमान करने से बचना चाहिए।
भाजपा ऐसे किसी भी कृत्य का पुरजोर विरोध करती है। भाजपा ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान अमृत वर्मा, दिलीप पाण्डेय, सत्येन्द्र सिंह, सचिन सिंह, सुमन सिंह, अंकुर वर्मा, राजेन्द्र राजभर, पप्पू शुक्ल, विनय सिंह, अमित गुप्ता, पप्पू शुक्ल, प्रदीप चौधरी, पल्लव श्रीवास्तव, दिव्यांशु दुबे, आकाश कसौधन आदि उपस्थित रहे।
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