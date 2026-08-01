जेएसससी-जेपीएससी पेपर लीक के विरोध में भाजपा का मशाल जुलूस
बीजेपी ने शुक्रवार को गोमिया चौक में जेएसससी-जेपीएससी पेपर लीक मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चीफ डॉ. सुरेंद्र राज की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सरकार पर युवाओं के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से कार्रवाई की मांग की।
जेएसससी-जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा शुक्रवार को गोमिया चौक में मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ सुरेंद्र राज ने किया। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य लक्ष्मण नायक व भाजपा के वरीय नेता देवनारायण प्रजापति सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। बैंक मोड़ से शुरू हुआ मशाल जुलूस गोमिया मुख्य बाजार व बस स्टैंड होते हुए पुनः गोमिया चौक पहुंचा, जहां सभा की गई। कार्यकर्ता हाथों में मशाल, तख्तियां और बैनर लेकर शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक सरकार मुर्दाबाद, बेरोजगारों के साथ धोखा बंद करो, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करो और हेमंत सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जेएसससी-जेपीएससी पेपर लीक का मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ बड़ा अन्याय है। जेएसससी-जेपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होना राज्य के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रह्लाद महतो, शांतिलाल जैन, संजय सिन्हा, प्रखंड प्रभारी आरडी साहू, गोमिया मंडल अध्यक्ष मोहन राम, ललपनिया मंडल अध्यक्ष प्रमोद दास, दरबारी मांझी, रोहित यादव, दीपक ठाकुर, कमलेश प्रसाद आदि थे।
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