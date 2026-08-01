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जेपीएससी घोटाले के विरोध में भाजपा का बगोदर में मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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बगोदर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी घोटाले के खिलाफ रात में मशाल जुलूस निकाला। सांसद प्रतिनिधि महेश मिश्रा और अन्य नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा।

जेपीएससी घोटाले के विरोध में भाजपा का बगोदर में मशाल जुलूस
जेपीएससी घोटाले के विरोध में भाजपा का बगोदर में मशाल जुलूस

बगोदर, प्रतिनिधि। कथित जेपीएससी घोटाले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बगोदर में शुक्रवार रात में मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर उपस्थित भाजपा के वरीय नेता आशिष कुमार उर्फ बोर्डर ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने वाले नेताओं ने आज झारखंड में हुए जेपीएससी घोटाले पर चुप्पी साध ली है। इससे वैसे नेताओं के दोहरा चरित्र जनता के सामने बेपर्दा हो गई है। उन्होंने कहा कि हजारों रुपए खर्च कर दिल्ली जाकर धरना देने वाले वैसे नेता रांची जाकर आंदोलन नहीं कर रहे।

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नीट पेपर लीक के आरोपी पर सवाल और जेपीएससी घोटाले करनेवाले नासा के वैज्ञानिक पर चुप्पी पर उन्होंने चुटकी ली है।भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जेपीएससी घोटाले में लिप्त लोगों पर कार्रवाई हो और नैतिकता के आधार पर संबंधित मंत्री एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देना चाहिए। मशाल जुलूस बगोदर बाजार के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा और बस स्टैंड परिसर में नुक्कड़ सभा में बदल गयी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि महेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष तुलसी महतो, भाजपा नेताओं में राजू सिंह, विरेन्द्र सिंह, प्रवीण जायसवाल, रवि सिंह, दिलीप कुमार साहु, गोल्डन जायसवाल, बंटी कुमार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।

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