जेपीएससी परीक्षा में धांधली के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस
बलियापुर में भाजपा ने जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पढ़े-लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जुलूस में पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर और अन्य नेता उपस्थित थे।
बलियापुर। जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा ने बलियापुर बाजार में मशाल जुलूस निकाला। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार पढ़े-लिखे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, मंडल अध्यक्ष विद्युत चक्रवर्ती, सुनील मोदक, संजु महतो, आशीष मुखर्जी, खगेन पांडेय, डॉ निशि महतो, रामदेव पांडेय, विजय रवानी, मनबोध रवानी आदि थे।
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