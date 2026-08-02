भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन
भवनाथपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और युवाओं के हितों की रक्षा की मांग की। भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।
भवनाथपुर, प्रतिनिधि। प्रदेश भाजपा के निर्देश तथा जिला अध्यक्ष के आह्वान पर भाजपा मंडल भवनाथपुर के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। उस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक पर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर युवाओं के हितों की रक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष भानु गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं और धांधली के आरोप सामने आए हैं। उससे लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा टूटा है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय नहीं मिल रहा है और सरकार इस मामले में पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। भाजपा युवाओं के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ती रहेगी।
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