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जेपीएससी-जेएसएससी में अनियमितताओं के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर खिजरी मंडल में शुक्रवार शाम को जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और सीबीआई जांच की मांग की।

जेपीएससी-जेएसएससी में अनियमितताओं के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

नामकुम, संवाददाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर खिजरी मंडल के सदाबहार चौक पर शुक्रवार शाम जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। मंडल अध्यक्ष समीर राय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की। जिलाध्यक्ष विनय महतो धीरज ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं से लाखों अभ्यर्थियों के मन में अविश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है。

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सीबीआई जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग:

विनय महतो धीरज ने राज्य सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता को लेकर युवाओं का भरोसा कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है।

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नारेबाजी करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध:

मशाल जुलूस के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, जेपीएससी-जेएसएससी की परीक्षा रद्द करो और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। इधर, कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद सिंह, गोपाल चौधरी, प्रज्ञा भारती, गोरखनाथ सिंह, हरीश गंझू, रामाशंकर सिंह, सरोज राय, तुलसी गोप, दिलीप साहू, शिवम सुंदरम और हिमांशु सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से युवाओं के हित में जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भाजपा ने किस विषय में विरोध प्रदर्शन किया?
भाजपा ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया।
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