समाहरणालय घेराव के लिए जामताड़ा में निकाली रैली
जामताड़ा में भाजपा ने सदर अस्पताल तोड़फोड़ प्रकरण में दर्ज एफआईआर के विरोध में महाधरना दिया। भाजपा ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेता आशा गुप्ता और तरुण कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत अनेक नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।
जामताड़ा, प्रतिनिधि। सदर अस्पताल तोड़फोड़ प्रकरण में भाजपा जिलाध्यक्ष समेत आठ नेताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए समाहरणालय परिसर में महाधरना दिया। इससे पहले राजबाड़ी स्थित वैष्णवी काली मंदिर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली निकालकर समाहरणालय तक मार्च किया।
रैली में प्रदर्शन
इस दरम्यान श्रीरामपुर की सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की। जिसका नेतृत्व नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण कुमार गुप्ता ने किया।
राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप
नेताद्वय ने आरोप लगाया कि सदर अस्पताल की घटना की आड़ में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।
जनहित के सवाल
कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, पेयजल, सड़क, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गंभीर बने हुए हैं। सरकार जनहित के सवालों का जवाब देने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने में लगी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए और जनसमस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो भाजपा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी।
सामान्य प्रश्न
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