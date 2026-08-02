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जेपीएससी मुद्दे पर डीसी ऑफिस के समक्ष भाजपाइयों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में बीजेपी ने भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराने, परीक्षाएं रद्द करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में शिक्षा मंत्री से इस्तीफे और फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मांग की गई।

जेपीएससी मुद्दे पर डीसी ऑफिस के समक्ष भाजपाइयों का प्रदर्शन

जेपीएससी, जेएसएससी, सीज़ीएल और उत्पाद सिपाही सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ शनिवार को धनबाद भाजपा की ओर से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। मौके पर कहा गया कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार कोई संयोग नहीं, बल्कि सरकार के संरक्षण में चल रहा एक प्रयोग है। इसलिए सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो। परीक्षाएं रद्द हों। फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के साथ-साथ दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। मेमको मोड़ से भाजपा कार्यकर्ता हाथों में राज्य सरकार विरोधी नारे लिखी तख़्तियां लिए समाहरणालय तक पहुंचे। हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

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शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, युवाओं का हक मारना बंद करो, जेपीएससी जेएसएससी एवं उन भर्तीयों की सीबीआई जांच कराओ आदि के नारे लगाए गए। प्रदर्शन के बाद पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संजीव अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की ओर से जजिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में चंद्रशेखर सिंह, मानस प्रसून, रूपेश सिन्हा, महेश पासवान, प्रियंका देवी, बच्चा गिरि, रिंकू सिंह, नरेंद्र त्रिवेदी आदि शामिल थे।ज्ञापन में जिन मांगों का जिक्र है, उनमें भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर स्पीड ट्रायल के माध्यम से सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल ख्यांगते की गिरफ्तारी हो। उत्पादन सिपाही दौड़ परीक्षा में मृत सभी छात्रों के परिजनों को एक करोड़ रूपए का मुआवजा मिले।

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