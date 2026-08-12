छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का चक्का जाम, जगन्नाथपुर में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन
रांची में हुए छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए कथित बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा झारखंड ने बंद का आह्वान किया। भाजपा बड़शोल मंडल के कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथपुर में चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और छात्र हितों की आवाज को दबाने की निंदा की।
बहरागोड़ा। रांची में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए कथित बर्बर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा झारखंड द्वारा आहूत बंद को सफल बनाने के लिए मंगलवार को भाजपा बड़शोल मंडल के कार्यकर्ताओं ने जगन्नाथपुर में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा बड़शोल मंडल अध्यक्ष कमलकांत सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जगन्नाथपुर पहुंचे और सड़क पर उतरकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने छात्र हितों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। चक्का जाम के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा।
मौके पर भाजपा नेता राखोहरी मुखी, कवि बट्टब्याल,रूपेश सिंह ,देवव्रत दे,शिव शंकर माईती,राजीव भुई,यादव पात्र ,उत्तम मुंडा, शत्रुघ्न धूलि, अर्णब भुई,नीलाद्री शेखर आईच, देव मंडल, रिंका नायक,अनूप दास,आशीष बारीक, झंटू नायक,कालीपद, बारीक आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।फोटो-3 वाहन को रोकते भाजपाई।
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