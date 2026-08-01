जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

। झारखंड में जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और धांधली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार की शाम घाटशिला मंडल अध्यक्ष विजय पांडे के नेतृत्व में घाटशिला रेलवे स्टेशन से गोपालपुर फाटक तक तथा दामपाड़ा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय महाकुड़ के नेतृत्व में काड़ाडुबा गांव विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस मशाल जुलूस में मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लखन मार्डी एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनीता देवदूत सोरेन उपस्थित थे। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में भाजपा एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं युवाओं ने भाग लिया।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने तथा भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर लगातार प्रश्नचिह्न लग रहे हैं। पेपर लीक एवं भर्ती से जुड़े कथित घोटालों के कारण लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्या तिवारी ने कहा कि झारखंड के युवा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चाहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार से जेपीएससी एवं जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की मांग की।इस अवसर पर जिला महामंत्री हेमंत नारायण देव, जिला उपाध्यक्ष राहुल पांडे, जिला उपाध्यक्ष गीता मुर्मू, सुजन मान्ना, मंडल महामंत्री मंटू प्रजापति, विवेक महापात्र, सुबोध सिंह, मंटू सिंह, सुमित सिंह राजपूत, बृजेश सोरेन, सुभाष बनर्जी, दिनेश वाल्मीकि, रवीना वाल्मीकि, साहिल आनंद, जगन्नाथ कालिंदी, नीलिमा, गोविंद बेहरा, सिद्धार्थ राय, काड़ाडुबा गांव में दामपाड़ा मण्डल के पूर्व अध्यक्ष, संजय कुमार महाकुड़, महामंत्री विकास बिषई, शंकर सीट, उपाध्यक्ष दीपक कुमार दास, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सरोज पाल, बिहारी कर्मकार, बाबूराम हांसदा, गोविन्द चन्द्र सिट, जादू नाथ, प्रफुल्ल कुमार पातर, आसना शक्ति केंद्र का संयोजक अशोक कुमार दास, पतित पावन मुर्मू, समाय मुर्मू, आकाल मुर्मू के साथ दामपाड़ा मंडल के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद थे।