भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में भाजपा ने दिया धरना

दुमका, प्रतिनिधि। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक, अनियमितता एवं धांधली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को पुराना समाहरणालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा जिला महामंत्री मृणाल मिश्रा ने किया जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री बिमल मरांडी ने किया।

धरना प्रदर्शन का उद्देश्य

धरना को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री मृणाल मिश्रा ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा आंदोलन को और व्यापक एवं तेज करेगी। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से वक्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार सामने आ रही कथित भर्ती अनियमितताओं से झारखंड के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कथित प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा संबंधी विवादों ने युवाओं में निराशा एवं असंतोष पैदा किया है। धरना के उपरांत राज्यपाल के नाम उपायुक्त दुमका को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कराने, त्वरित सुनवाई अदालत का गठन कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने तथा भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई।