भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के विरोध में भाजपा ने दिया धरना
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री मृणाल मिश्रा ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से जांच कर कठोर कार्रवाई की मांग की।
दुमका, प्रतिनिधि। झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक, अनियमितता एवं धांधली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को पुराना समाहरणालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना-प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा जिला महामंत्री मृणाल मिश्रा ने किया जबकि मंच संचालन जिला महामंत्री बिमल मरांडी ने किया।
धरना प्रदर्शन का उद्देश्य
धरना को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री मृणाल मिश्रा ने कहा कि झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार को भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि युवाओं की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो भाजपा आंदोलन को और व्यापक एवं तेज करेगी। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से वक्ताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार सामने आ रही कथित भर्ती अनियमितताओं से झारखंड के युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन कथित प्रश्नपत्र लीक और परीक्षा संबंधी विवादों ने युवाओं में निराशा एवं असंतोष पैदा किया है। धरना के उपरांत राज्यपाल के नाम उपायुक्त दुमका को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2019 के बाद आयोजित सभी झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच कराने, त्वरित सुनवाई अदालत का गठन कर दोषियों को कठोर सजा दिलाने तथा भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की गई।
गणना और मांगें
भाजपा ने 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग गड़बड़ी मामले में तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते का इस्तीफा नाकाफी, उन पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की, झारखंड लोक सेवा आयोग के तीनों सदस्यों को बर्खास्त करने तथा उत्पाद सिपाही दौड़ परीक्षा में मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा देने की भी मांग की।
जिला मीडिया की जानकारी
जिला मीडिया सह प्रभारी नवल किस्कू ने बताया धरना प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य पिंटू अग्रवाल, जिला महामंत्री द्वय बिमल मरांडी, मृणाल मिश्रा, रघुनाथ रजक, गायत्री जायसवाल, मनोज साह, पवन केसरी, धर्मेंद्र सिंह, मार्शल टुडू, मंडल अध्यक्ष संतोष साह, मनीष कुमार, अजय सिंह, नवल किशोर मांझी, दीप्तांशु कोचगवे, श्रीधर दास, दिनेश सिंह, रवींद्र बास्की, वीरेंद्र मरांडी, कृष्ण किशोर पिंटू, हराधन मंडल, रामकृष्ण हेंब्रम, धर्मेंद्र प्रसाद, प्रवीण सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए।
सामान्य प्रश्न
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