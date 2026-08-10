भाजपा ने आप विधायकों के घर-कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया
दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा नेता आरोप लगाते हैं कि आप गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है। प्रदर्शन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किए गए, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप के विधायकों के आवास और कार्यालयों के बाहर नारेबाजी की।
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए लाई गई दिल्ली लक्ष्मी योजना पर चर्चा का बहिष्कार करने को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ भाजपा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री मोहनलाल गिहारा के संयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आप के सभी 22 विधायकों के आवास और कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि आप इस योजना के विरोध में है, क्योंकि वह गरीब को हक से वंचित देखना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं कालकाजी विधायक आतिशी के निवास पर महामंत्री योगिता सिंह, मंत्री नरेश वशिष्ठ और पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ।
नेताओं ने आरोप लगाया कि आतिशी पिछले करीब छह महीने से विधानसभा क्षेत्र छोड़कर गोवा में हैं और एक महिला होते हुए भी उन्होंने अपनी पार्टी को महिला हितैषी योजना का विरोध करने दिया।कोंडली में विधायक कुलदीप सिंह के कार्यालय के बाहर प्रदेश उपाध्यक्ष ऋचा पांडेय व भाजपा मयूर विहार जिलाध्यक्ष विजेंद्र धामा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। करोल बाग में आप विधायक विशेष रवि के यहां प्रदर्शन करने गए भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इसी तरह सीलमपुर, सीमापुरी, बाबरपुर, करोलबाग, देवली, तुगलकाबाद, चांदनी चौक, गोकुलपुरी, पटेल नगर, अंबेडकर नगर, तिलक नगर, सदर बाजार, बल्लीमारान, मटिया महल, सुल्तानपुरी, दिल्ली कैंट, बुराड़ी, बदरपुर, किराड़ी और ओखला विधानसभा क्षेत्रों में आप विधायकों के घर व कार्यालयों के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए सवाल पूछा किया महिलाओं के लिए हितकारी योजना का आप नेता विरोध क्यों रहे हैं।-----
लेखक के बारे मेंAshish Gupta
शॉर्ट बायो : आशीष गुप्ता दो दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'दैनिक हिन्दुस्तान' में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्य कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
आशीष गुप्ता पत्रकारिता जगत में दो दशकों के समृद्ध अनुभव के साथ कार्य रहे हैं। वर्तमान में वे हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के प्रमुख प्रकाशन 'दैनिक हिन्दुस्तान' की दिल्ली टीम में प्रमुख संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं।
अपने विस्तृत कैरियर में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग, राजधानी के बुनियादी ढांचे, यातायात प्रबंधन और शहरी नियोजन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन रिपोर्टिंग की है।
करियर का सफर
आशीष गुप्ता ने वर्ष 2006 में फरीदाबाद से एक स्थानीय अखबार के साथ अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। वर्ष 2008 में उन्होंने दैनिक हिन्दुस्तान से जुड़कर रेलवे, ऊर्जा और खेल बीट पर दो वर्षों तक सक्रिय रिपोर्टिंग की। दिसंबर 2010 में उन्होंने उत्तर प्रदेश की शैक्षिक नगरी अलीगढ़ का रुख किया, जहां उन्होंने 2014 तक दैनिक जागरण के लिए कार्य किया। इस अवधि में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू), डॉ. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय के कॉलेज, कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों की व्यापक कवरेज की। सितंबर 2014 से जुलाई 2017 तक उन्होंने अलीगढ़ में ही दैनिक हिन्दुस्तान में सेवाएं दीं। तत्पश्चात दैनिक जागरण के साथ जुड़कर गाजियाबाद और दिल्ली में उन्होंने नगर निकाय, शहरी विकास, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस), मेट्रो रेल, न्यायालय, उपभोक्ता फोरम जैसी महत्वपूर्ण बीटों को कवर किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वी दिल्ली टीम का नेतृत्व भी संभाला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बी.कॉम (कम्प्यूटर एप्लिकेशन) और जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। प्रिंट में काम करने के साथ डिजिटल जर्नलिज्म का प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है।
विजन
आशीष गुप्ता का मानना है कि पत्रकारिता समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। गुणवत्तापूर्ण कंटेंट, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिता उनका विजन है।
विशेषज्ञता
राष्ट्रीय राजमार्ग, शहरी विकास, नगर निकाय, उपभोक्ता फोरम, लीगल उच्च शिक्षा, रेलवे, खेल, बिजली समेत कई विषयो पर गहरी पकड़।