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जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर,प्रतिनिधि।भारतीय जनता पार्टी देवघर द्वारा शुक्रवार की देर शाम जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस

जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भाजपा ने निकाला मशाल जुलूस

देवघर,प्रतिनिधि। भारतीय जनता पार्टी देवघर द्वारा शुक्रवार की देर शाम जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस वीर कुंवर सिंह चौक से निकलकर टावर चौक तक पहुंचा। इस मशाल जुलूस का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवानी ने की। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ भाजपा द्वारा मशाल जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा युवाओं के सपने को बेचने का काम किया गया है। जिसके अंतर्गत जेपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झारखंड के युवाओं के साथ है।

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यदि भर्ती प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न हुआ है, तो सरकार का दायित्व है कि सभी तथ्यों को सार्वजनिक करें और पारदर्शिता सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मशाल जुलूस कार्यक्रम में मुख्य रुप से भाजपा प्रदेश के विशेष आमंत्रित सदस्य संजय यादव, महामंत्री अभय आनंद झा, पंकज सिंह भदौरिया, मुकेश पाठक, मनोज मिश्रा, भाजयुमो ज़िलाध्यक्ष आशीष दुबे, सुलोचना देवी, सोनाधारी झा, रमेश गुड्डू, विश्वनाथ रमानी, संजय गुप्ता, दिवाकर गुप्ता, धनंजय तिवारी, प्रणव कुमार, लखन मंडल, अमरनाथ गुप्ता, पुनीता सिंह, अलका सोनी, धनंजय तिवारी, दिलीप सिंह, दिगम्बर पांडेय, रमेश राय, संजय गुप्ता, उमाशंकर प्रजापति, सचिन सुलतानिया, कुंदन झा, दीपक केशरी, चंदन साह, योगेंद्र यादव, मुकेश यादव, सन्ध्या देवी, धनंजय खवाड़े, प्रदीप वर्मा, अमित कुमार सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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