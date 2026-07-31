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सनातन का अनादर करना विपक्ष की आदत: पंकज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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-संसद परिसर में हुए घटनाक्रम पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दी तीखी प्रतिक्रिया

सनातन का अनादर करना विपक्ष की आदत: पंकज

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार को संसद परिसर में चढ़ावा प्रकरण को लेकर विपक्ष के क्रियाकलाप की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर कहे जाने वाले संसद के परिसर में आज विपक्ष ने राजनीति का जो निम्न स्तर दर्शाया है, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है।पंकज चौधरी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि हमारी सदियों पुरानी सनातन परंपराओं, पूज्य संतों, पुजारियों और करोड़ों रामभक्तों की आस्था का शर्मनाक अपमान है। उन्होंने कहा कि भारत की महान और पवित्र संस्कृति का इस तरह मजाक उड़ाना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की मानसिकता को दर्शाता है।

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विकास की सकारात्मक राजनीति से इतनी नफरत कि अब धार्मिक मान्यताओं को भी राजनीति का औजार बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि सनातन का अनादर करना इनकी आदत बन चुकी है लेकिन देश की जनता अब सब देख रही है। आस्था और संसद की मर्यादा के साथ यह खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है।

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