देश के छात्रों को गुमराह कर रहे राहुल गांधी: पंकज

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में गंभीर है और पेपर लीक मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराई जाएगी। विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि प्रदर्शन करने की जगह सदन में बहस करना चाहिए।

-प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले सरकार तैयार मगर चर्चा से भाग रहा विपक्ष -बोले युवा हमारे लिए महत्वपूर्ण, तभी पीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के निर्देश दिए

लखनऊ, विशेष संवाददाता।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि विपक्षी दल देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि पेपर लीक की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने दोबारा परीक्षा कराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छात्र हित को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के निर्देश दिए हैं ताकि दोषियों को जल्द सजा दिलाई जा सके।

विपक्ष का आरोप पंकज चौधरी ने ये बातें गुरुवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है, मगर विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। चौधरी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया, जबकि वहां आज तक कभी धरना नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में नहीं बल्कि कैमरे के सामने ही चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और भाजपा दोनों के लिए देश के युवा महत्वपूर्ण हैं। वे देश का भविष्य हैं। उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

लोकतंत्र में बहस का महत्व उन्होंने सवाल उठाया कि विपक्ष आखिर सदन क्यों नहीं चलने देना चाहता। आरोप लगाया कि राहुल गांधी सदन छोड़कर सड़क पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान सदन में बहस से निकलता है, सड़क पर नहीं।