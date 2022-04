छत्तीसगढ़ में नया चेहरा, मध्य प्रदेश में बदलेंगे मंत्री; भाजपा ने बनाया प्लान 2023

साल 2018 में छत्तीसगढ़ गंवाने वाली भाजपा उप चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी परेशान है। हाल ही में पार्टी ने खैरागढ़ विधानसभा उप चुनाव हारा। पहले ये सीट भाजपा के खाते में थी।

इस खबर को सुनें