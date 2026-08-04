हर घर तिरंगा अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने का संकल्प

कार्यक्रम के विवरण

जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सह प्रभारी साकेत अग्रवाल ने अभियान की रूपरेखा और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता को पूर्ण समर्पण के साथ अभियान को जन-जन तक पहुंचाना होगा। विधायक शिव अरोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान आज राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का जनआंदोलन बन चुका है। मुख्य वक्ता गुंजन सुखीजा ने कहा कि हर घर तिरंगा केवल अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्रवादी विचारों को स्मरण करते हुए कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक हर घर तिरंगा अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने और अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित कर राष्ट्रभक्ति के इस महाअभियान को सफल बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। यहां प्रदेश उपाध्यक्ष पाल राणा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नेतृपाल मौर्य, दर्जाधारी रामपाल सिंह, गंभीर धामी, मोहिनी पोखरिया, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री रश्मि रस्तोगी, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष अनिल चौहान, तरुण दत्ता, रोशन अरोरा, अमित नारंग, इंद्रपाल मान, प्रमोद मित्तल, विजय तोमर, अक्षय गेहलोत, केके दास, धीरेन्द्र मिश्रा, भारत भूषण चुग, राजेश तिवारी, योगेश वर्मा, राजेश बजाज, हारून मलिक, बिट्टू चौहान, स्वाति शर्मा, ममता त्रिपाठी, पिंकी चतुर्वेदी आदि रहे।