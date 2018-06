जम्मू-कश्मीर में BJP-PDP गठबंधन टूटा, उमर अब्दुल्लाह बोले- राज्यपाल शासन को समर्थन, जल्द हो चुनाव

जम्मू-कश्मीर में भाजपा और पीडीपी का साथ छूट गया है। भाजपा ने गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। महबूबा मुफ्ती ने भी इस्तीफा दे दिया है। सरकार गिरने के बाद पीडीपी ने कहा है कि उसे भाजपा के इस फैसले का पहले पता ही नहीं था। यही कोई भी संकेत दिए बिना भाजपा ने एकदम से महबूबा को चौंका दिया। सरकार गिरने के बाद पीडीपी क्या नया फॉर्मूला निकालेगी इसके लिए पीडीपी के सभी नेता पांच बजे बैठेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सूबे में सरकार बनाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर चुकी है। उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि वो राज्यपाल शासन का समर्थन करते हैं और राज्य में जल्द-जल्द से चुनाव की मांग करते हैं।

We also requested the Governor that Governor rule should not remain imposed for a long time period. After all, people have the right to choose their government. Fresh elections should take place & we will accept the mandate of the people: Omar Abdullah #JammuAndKashmir pic.twitter.com/OAs9VT1NzB