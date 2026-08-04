हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन का आंदोलन बनाएं : आनंद सिंह

भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी आनंद सिंह रहे। वक्ताओं ने अभियान को जन-जन का आंदोलन बनाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि आनंद सिंह ने कहा कि 10 से 14 अगस्त तक प्रत्येक कार्यकर्ता अधिक से अधिक घरों, प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रध्वज फहराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा और मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएं, जिनमें समाज के सभी वर्गों की सहभागिता हो।

साथ ही महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों से संवाद कर युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय पर्वों से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी मंडल अध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में बैठक कर अभियान की रूपरेखा तैयार करने तथा इसकी सफलता के लिए पूरी सक्रियता से जुटने के निर्देश दिए। अभियान के सफल संचालन के लिए पदाधिकारियों को विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। कार्यशाला को जिला पंचायत अध्यक्ष कमल सिंह दोहरे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अभियान के संयोजक सौरभ भूषण शर्मा ने किया।इस अवसर पर जिला महामंत्री विशाल शुक्ला, यशवीर सिकरवार, मनु राजपूत, भूरे चौबे, इंद्रपाल सिंह पाल, अमर चंद्र राठौर, मंजू चौहान, योगेंद्र कैथवार, प्रतीक सिंह, आशीष दुबे, वासुदेव प्रजापति, रवींद्र शाक्य, विमल दुबे, देवेंद्र सिंह सेंगर, दीपक कश्यप, सोनू मिश्रा, सर्वेंद्र भदौरिया, राज्यवर्धन सिंह, रामजी बाजपेई, कुंवर सिंह बाथम, शिवेंद्र राजपूत, आशीष कठेरिया, सौरभ राजपूत सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।