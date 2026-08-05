तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक : डॉ.अजय सिंह
जौनपुर में भाजपा की ओर से 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान अभियान को सफल बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि ने तिरंगे के महत्व पर जोर देते हुए इसे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का एक माध्यम बताया।
जौनपुर, संवाददाता। भाजपा मछलीशहर की ओर से सीहीपुर स्थित जिला कार्यालय पर मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें 10 से 14 अगस्त तक चलने वाले अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ.अजय कुमार सिंह तथा मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के महामंत्री संतोष सिंह पटेल रहे। मुख्य अतिथि ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और वीर जवानों के बलिदान के प्रति सम्मान प्रकट करने का माध्यम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर लोगों को अभियान से जोड़ने तथा राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया।
जिलाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार सिंह ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। अभियान को जनआंदोलन बनाने के लिए मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पूर्व विधायक डॉ. हरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन अभियान के जिला संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष मोहन राजभर ने किया। इस मौके पर डॉ.अजय सिंह, बांके बिहारी सिंह, दिनेश सोनकर, स्कंद पटेल, अनुपमा राय, केपी मिश्रा, अतुल कुमार पांडेय, रणविजय सिंह, ऊषा किरण, मीना पटेल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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