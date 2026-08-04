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हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि राहुल राज रस्तोगी ने इसे देशभक्ति का जनआंदोलन बताया। जिलाध्यक्ष रवि मिश्र ने अभियान की सफलता और नागरिकों को तिरंगे के महत्व के प्रति जागरूक करने की अपील की।

हर घर तिरंगा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प

बलरामपुर, संवाददाता। आगामी हर घर तिरंगा व यात्रा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को जिला कार्यालय अटल भवन तुलसी पार्क में जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी गईं हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन के साथ किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राहुल राज रस्तोगी मौजूद रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल राज रस्तोगी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देशभक्ति का जनआंदोलन है।

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प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाए और अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा यात्रा से जोड़े। तिरंगा देश की आन, बान व शान का प्रतीक है। यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और गौरव का संदेश देता है। उन्होंने अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रीय चेतना का पर्व बन चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में भी प्रत्येक बूथ, शक्ति केंद्र व मंडल स्तर पर भव्य तिरंगा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। सभी कार्यकर्ताओं से अनुशासन और उत्साह के साथ अभियान को सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रध्वज के सम्मान और उसके महत्व के प्रति जागरूक करने की अपील की। कार्यशाला में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्राओं के आयोजन, जनसंपर्क कार्यक्रमों, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अभियान को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेन्द्र प्रताप सिंह 'धीरू', निवर्तमान जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, ब्लॉक प्रमुख राकेश तिवारी एवं मनोज तिवारी, चेयरमैन प्रिन्स वर्मा, रवि वर्मा, कार्यक्रम संयोजक महेन्द्र पांडेय, सह संयोजक अवधेश तिवारी तरुण, ललिता तिवारी, दुष्यन्त चौधरी, जिला उपाध्यक्ष बृजेन्द्र तिवारी, आद्या सिंह पिंकी, वंदना पासवान, संजय शुक्ल, जिला महामंत्री डॉ. अजय सिंह पिंकू, बिन्दू विश्वकर्मा, डी.पी. सिंह बैस, अवधेश पांडेय, झूमा सिंह, साधना पांडेय सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष व विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

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