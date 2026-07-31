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भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागेश्वर
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बागेश्वर में भाजपा कार्यालय में बैठक के दौरान प्रकोष्ठों के संयोजक और सह-संयोजकों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। वक्ताओं ने भाजपा की संगठनात्मक शक्ति का महत्व बताया और कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ कहा।

भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन

​बागेश्वर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न प्रकोष्ठों के संयोजक एवं सह-संयोजकों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। उन्हें इस नई संगठनात्मक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। संगठन के बल से ही पार्टी दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सुरेश गड़िया ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होती है। भाजपा ने हर कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। आज हर गांव में कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रभा गड़िया, जिला महामंत्री संजय परिहार, घनश्याम जोशी, विपिन पाठक, राजेंद्र दानू, बसंती देव, रघुवीर दफौटी, महेश परिहार आदि मौजूद रहे।

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