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हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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आजमगढ़ में भाजपा ने हर घर तिरंगा यात्रा के लिए जिला कार्यशाला आयोजित की। अध्यक्षता ध्रुव कुमार सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि अशोक सिंह थे। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने अभियान की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की। अशोक सिंह ने इसे राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक बताया और 11 से 15 अगस्त 2026 तक जनभागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकता का प्रतीक

आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। भाजपा कार्यालय में बुधवार को हर घर तिरंगा यात्रा की जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने की। जिला प्रभारी अशोक सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में जिले के विभिन्न मंडलों से आए पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मोर्चा पदाधिकारियों तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान आगामी हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई तथा अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। मुख्य अतिथि अशोक सिंह ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि हर घर तिरंगा अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

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उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे 11 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक चलने वाले अभियान में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लें। जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रहित के प्रत्येक अभियान को सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को अभियान से जोड़ने तथा स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाने का आग्रह किया। इस अवसर पर नन्हकू राम सरोज, पवन सिंह मुन्ना, सिद्धार्थ राम सिंह, विपिन राय, अनीता पटेल, अवनीश मिश्रा, जितेंद्र राय, शोभित श्रीवास्तव, मृगांक सिन्हा आदि उपस्थित रहे।

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