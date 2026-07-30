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गुरु रविदास के प्राकट्योत्सव पर मंदिरों में दीपोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्राकट्योत्सव के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया। विधायक राज सिन्हा ने रविदास मंदिर में संध्या आरती की। उन्होंने पुजारियों को सम्मानित करते हुए गुरु रविदास के सामाजिक समरसता और मानवता के सिद्धांतों पर जोर दिया। भाजपा का संकल्प अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।

गुरु रविदास के प्राकट्योत्सव पर मंदिरों में दीपोत्सव

धनबाद, विशेष संवाददाता। संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने दीपोत्सव का आयोजन किया। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने गुरु पूर्णिमा पर धनबाद के मनईटांड़ मंडल स्थित रविदास मंदिर, सब्जी बागान में दीपोत्सव व संध्या आरती की। मौके पर विधायक ने पुजारियों को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों से समाज को जाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर एकता, प्रेम और सद्भाव का मार्ग दिखाया। आज उनके आदर्श विकसित, समरस और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

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भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान और विकास का संकल्प लेकर कार्य कर रही है। ऐसे आयोजन सामाजिक सौहार्द को और अधिक सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हैं। भाजपा की ओर से हर मंडल के मंदिरों में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। पुजारियों को सम्मानित किया गया। मौके पर रूपेश सिन्हा, मौसम सिंह, इंद्रभूषण कुशवाहा आदि मौजूद थे।

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