रमेश सिंह को काशी क्षेत्र की कमान
वाराणसी में भाजपा हाईकमान ने विधानसभा चुनाव-2027 के लिए संगठनात्मक बदलाव किये हैं। पंकज चौधरी ने छह क्षेत्रों और सात मोर्चों के प्रभारी नियुक्त किए। काशी क्षेत्र का नया प्रभारी रमेश सिंह को बनाया गया है, जो चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे। प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल और अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी।
वाराणसी, हिटी। विधानसभा चुनाव-2027 के मद्देनजर भाजपा हाईकमान ने प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव किया। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शनिवार को छह क्षेत्रों और सात मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की। काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह को सौंपी गई है। वह अब काशी क्षेत्र के नए प्रभारी के रूप में संगठन की गतिविधियों और चुनावी तैयारियों को रफ्तार देंगे। प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जारी सूची के मुताबिक प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल अवध और काशी क्षेत्र से जुड़े प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर गिरी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रभारी होंगे। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी।
कहा कि बदलाव से संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि काशी क्षेत्र के प्रभारी के रूप में रमेश सिंह तथा अवध क्षेत्र के प्रभारी के रूप में दिलीप पटेल की नियुक्ति की गई है। बधाई देने वालों में राकेश शर्मा, डॉ. सुदामा पटेल, राजेश राजभर, नवरतन राठी, डॉ. उत्तम ओझा, संतोष सोलापुरकर, श्रीप्रकाश शुक्ल, अनिल श्रीवास्तव, विपिन पाठक, अमित राय और संजीव चौरसिया प्रमुख रहे।
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