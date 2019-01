राष्ट्रीय अधिवेशन में लगे अबकी बार फिर मोदी सरकार के नारे, आज पीएम देंगे जीत का मंत्र

भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) की तरफ से पार्टी के आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन (National convention) का आ दूसरा दिन है। इस अधिवेशन में शीर्ष नेता, पदाधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधी और जिला स्तर के प्रमुख शामिल हुए हैं।

राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्तमंत्री अरूण जेटली और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं।



Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President Amit Shah arrive at Ramlila Ground to attend the two-day BJP National Convention. Home Minister Rajnath Singh, UP CM Yogi Adityanath, FM Arun Jaitley & former MP CM Shivraj Singh Chouhan also present. pic.twitter.com/SgIyqXdC4T