BJP सांसद उदित राज का आरोप, भारत बंद के बाद से दलितों पर हो रहा अत्याचार

भारतीय जनता पार्टी के सांसद उदित राज ने दलितों के साथ शोषण होने का आरोप लगाया है। उदित का आरोप है कि भारत बंद में जिन दलितों ने हिस्सा लिया था उन पर अत्याचार किया जा रहा है उनका शोषण किया जा रहा है। उदित राज ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है। शनिवार को उदित राज ने ट्वीट कर लिखा कि दो अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुए प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले दलितों पर अत्याचार की खबरें मिल रही हैं। यह सब रुकना चाहिए।

उदित राज ने आरोप लगाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अगले ट्वीट ने उदित ने लिखा कि दो अप्रैल के बाद से दलितों का देशभर में टॉर्चर हो रहा है। बाडमेर, जालौर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, बुलंदशहर, करौली समेत कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। बल्कि पुलिस भी दलितों पर गलत मामले दर्ज कर रही है उनकी ही पिटाई कर रही है।

उदित ने अगले ट्वीट में लिखा कि ग्वालियर में मेरे खास कार्यकर्ता को टॉर्चर किया गया जबकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। वह मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि अपने ट्वीट्स में उदित ने किसी भी नेता या पार्टी का नाम तो नहीं लिया लेकिन माना जा रहा है उनका निशाना केंद्र सरकार की तरफ है।

बता दें कि एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के खिलाफ दलित समाज ने भारत बंद किया था। इस दौरान कई राज्यों में हिंसा भी हुई थी। इस हिंसा में 12 लोगों की जान भी गई थी। उदित राज पहले ही एक्ट में बदलाव के खिलाफ थे। सांसद ने कहा था, 'निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके गंभीर नतीजे देखेने को मिलेंगे।

Reports are pouring in that those Dalits who participated in agitation on 2 April are being tortured and it must be stopped — Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 7, 2018

Dalits r tortured at large scale after 2ndApril country wide agitation . Peoplefrom badmer,jalore,jaipur,gwalior,meerut , bulandshahr,karoli &other parts calling that not only anti reservatists but police also beating &slapping false cases. — Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 7, 2018