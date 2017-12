सुबमण्यम स्वामी: जाधव परिवार के अपमान का बदला है पाकिस्तान को 4 भागों में तोड़ना

इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय में जिस तरह के सलूक पूर्व भारतीय नेवी ऑफिसर कुलभूषण जाधव के साथ हुआ है उसको लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा हमला बोला है। स्वामी ने कहा कि इस अपमान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को चार भागों में तोड़ देना चाहिए।



समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि ईर्ष्यालु और प्रतिशोधी देश के लिए मात्र एक ही समाधान है और इस गंभीर युद्ध के लिए काम अब शुरू कर देना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वामी ने ट्वीट कर भी कहा कि जाधव की पत्नी और उनकी मां को मंगलसूत्र, बंदी और चूड़ियां उतरवाकर अपमान करने के लिए पाकिस्तान से बदला लेने की जरुरत है।

Before targeting Hindu women for not putting sindoor on their forehead first avenge the removal of Mangal Sutra from Jadhav’s wife by Pakis



स्वामी का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया और क्रिसमस के दिन पाकिस्तान में जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा पाए कुलभूषण जाधव और उनके परिवार के बीच मुलाकात के दौरान हुए इन वाकयों को उजागर किया। मंत्रालय की तरफ से उन सभी को विस्तार से बताया गया तो सलूक पाकिस्तान ने कुलभूषण जांधव की मां अवंतिया और चेतनकुल से साथ किया है। स्वामी ने पाकिस्तान के इस सलूक की तुलना महाभारत की द्रोपदी से की है।

