बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे लापरवाही से ड्राईविंग के चलते कोलकाता में गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली के 20 साल के बेटे आकाश मुखोपाध्या को लापरवाही से ड्राईविंग के चलते गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि आकाश की गाड़ी गुरुवार को बेकाबू होकर दक्षिण कोलकाता के गोल्फ गार्डन की दीवार से टकरा दी थी।

अधिकारियों को मुताबिक, आकाश मुखोपाध्याय को अलीपुर कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया जाएगा। गुरुवार की रात मुखोपाध्याय की गाड़ी दीवार के टकराने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची और वहां पर मौजूद लोग भी बाल-बाल बच गए।

#WestBengal: Police says, "Car driven by Akash Mukherjee, son of BJP MP Roopa Ganguly, somehow lost control&dashed a wall of Royal Calcutta Golf Club. He sustained minor injuries. Local police took charge of the involved vehicle along with the driver. Investigation on." pic.twitter.com/yIbqyC37sv