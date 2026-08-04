लोकतंत्र विरोधी सामग्री को बढ़ावा दे रहे कुछ प्लेटफॉर्म : दुबे

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि कुछ सोशल मीडिया मंच ‘सत्ता विरोधी’ और ‘लोकतंत्र विरोधी’ सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने सिफारिश की है कि नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों से ‘सेफ हार्बर’ का कानूनी संरक्षण वापस लिया जाए।

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया मंच ‘सत्ता विरोधी’ और ‘लोकतंत्र विरोधी’ सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी अवैध विषयवस्तु पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष दुबे ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि भारतीय कानूनों का पालन नहीं करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों से ‘सेफ हार्बर’ का कानूनी संरक्षण वापस ले लिया जाए।

सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी दुबे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण उस समय इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिया गया था, जब सोशल मीडिया मंच अस्तित्व में नहीं थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि किसी यूजर द्वारा इंटरनेट के जरिए अपराध किए जाने पर बीएसएनएल, एमटीएनएल, रिलायंस और एयरटेल जैसे सेवा प्रदाताओं को जिम्मेदार न ठहराया जाए। बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए और संसद ने ऐसे कानून बनाए, जिनके तहत ‘इंटरमीडियरीज’ (मध्यवर्ती) प्लेटफॉर्म को अपने मंचों से अवैध सामग्री हटाना अनिवार्य किया गया।

अवैध सामग्री का प्रचार भाजपा नेता ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री, महिलाओं के एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो और अश्लील सामग्री भारत में गंभीर अपराध हैं, लेकिन कुछ सोशल मीडिया मंच ऐसी सामग्री समय पर नहीं हटाते। दुबे ने आरोप लगाया कि कुछ समूह नए सदस्य जोड़ने के लिए पोर्न और यौन सामग्री वाले विज्ञापनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अवैध सामग्री ऑनलाइन बनी रहती है।

सामाजिक और राजनीतिक सामग्री का चयन भाजपा सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सोशल मीडिया मंच ‘सत्ता विरोधी’ और ‘लोकतंत्र विरोधी’ विषयवस्तु को अधिक बढ़ावा देते हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक सप्ताह में आरक्षण विरोधी सामग्री को 80 लाख, सीजेपी को तीन करोड़, भाजपा को एक करोड़, कांग्रेस को 1.5 करोड़, सपा को 20 लाख और आम आदमी पार्टी को 10 लाख व्यूज मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि मंच कुछ संगठनों और विषयों को अधिक प्रचार क्यों देते हैं। दुबे ने यह आरोप भी लगाया कि सोशल मीडिया कंपनियां यह नहीं बतातीं कि उनके कितने यूजर वीपीएन के माध्यम से प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, भले ही यहां वीपीएन पर पाबंदी है。