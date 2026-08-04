रेल लाइन शुरू कराने के लिए भाजपा सांसद रेल मंत्री से मिले
हरदोई के सांसद जय प्रकाश रावत ने नई रेल लाइन परियोजना का कार्य शुरू कराने के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। सांसद ने क्षेत्र के स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के लिए भी पत्र सौंपा। रेल मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
हरदोई। गुरसहायगंज वाया सांडी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का काम शुरू कराने के लिए भाजपा सांसद जय प्रकाश रावत ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। परियोजना को शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई जल्द सुनश्चिति करने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि हरदोई, बघौली एवं शाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर अधिक से अधिक ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर भी पत्र सौंपा है। रेल मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कराने की बात कही। आशा है कि यह बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना अब जल्द ही धरातल पर उतरेगी।
इससे क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर रेल संपर्क, आवागमन की सुविधा तथा विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें