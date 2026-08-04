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रेल लाइन शुरू कराने के लिए भाजपा सांसद रेल मंत्री से मिले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरदोई
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हरदोई के सांसद जय प्रकाश रावत ने नई रेल लाइन परियोजना का कार्य शुरू कराने के लिए रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। सांसद ने क्षेत्र के स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव के लिए भी पत्र सौंपा। रेल मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।

रेल लाइन शुरू कराने के लिए भाजपा सांसद रेल मंत्री से मिले

हरदोई। गुरसहायगंज वाया सांडी तक प्रस्तावित नई रेल लाइन का काम शुरू कराने के लिए भाजपा सांसद जय प्रकाश रावत ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। परियोजना को शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया। उन्होंने तत्काल संबंधित अधिकारियों से बात कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई जल्द सुनश्चिति करने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि हरदोई, बघौली एवं शाहाबाद रेलवे स्टेशनों पर अधिक से अधिक ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर भी पत्र सौंपा है। रेल मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कराने की बात कही। आशा है कि यह बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना अब जल्द ही धरातल पर उतरेगी।

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इससे क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर रेल संपर्क, आवागमन की सुविधा तथा विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।

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