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कामकाजी महिलाओं के लिए बनाएं अल्पावास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर दरभंगा में कामकाजी महिलाओं के लिए अल्पावास गृह और दिव्यांगजनों के लिए जन जागरूकता बढ़ाने की पहल की। उन्होंने पाग तथा अंग वस्त्र से मंत्री को सम्मानित किया और योजनाओं पर चर्चा की।

कामकाजी महिलाओं के लिए बनाएं अल्पावास

बैद्यनाथ झा बैजू,लहेरियासराय। दरभंगा सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उनसे दरभंगा में कामकाजी महिलाओं के लिए अल्पावास गृह तथा हॉस्टल एवं ब्रेल लिपि के संस्थान की पहल का आग्रह किया। सांसद ने कहा कि दरभंगा जिले में दिव्यांगजनों से संबंधित समाज के कमजोर वर्गों के बीच जनजागरण चलाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री श्री कुमार से मुलाकात के क्रम में सांसद डॉ. ठाकुर ने उन्हें पाग व अंग वस्त्र से सम्मानित भी किया तथा दरभंगा जिले में दिव्यांगजनों को हर तरह से सक्षम बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की पहल तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

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