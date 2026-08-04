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ई-20 पर तथ्य नहीं रख पाए केजरीवाल : सुधांशु त्रिवेदी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ई-20 ईंधन के खिलाफ प्रदर्शनों की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल बिना ठोस सबूत के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रदर्शन किया है और तकनीकी पहलुओं पर कोई जानकारी नहीं दी।

ई-20 पर तथ्य नहीं रख पाए केजरीवाल : सुधांशु त्रिवेदी

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ई-20 ईंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बिना किसी ठोस सबूत के बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी नाकाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का बोझ उठाए कुछ समर्थकों के साथ दिखे। वे हमेशा की तरह नाटकबाजी और गैर जिम्मेदाराना हरकतें करते हुए बेबुनियाद और निराधार आरोप लगा रहे थे। भाजपा सांसद ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि केजरीवाल तकनीकी पहलुओं और संभावित असर के बारे में बताएंगे।

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हालांकि, उन्होंने ना तो कोई रिसर्च की है और ना ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से कोई डाटा पेश किया है।

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