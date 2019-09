NRC पर CM केजरीवाल के बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, जानें क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को एनआरसी से दिए बयान में कहा कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले मनोज तिवारी को जाना होगा। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने केजरीवाल पन पलटवार किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह कहना चाहते है कि पूर्वांचल का रहने वाला एक व्यक्ति अवैध घुसपैठिया है, जिसका वह दिल्ली से पीछा करना चाहता है। आपको बता दें कि असम में एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद से देश के विभिन्न राज्यों में भी इसे लागू करने की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी दिल्ली में एनआरसी को लागू करवाने की बात कह चुके हैं।

मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग दूसरे राज्यों में बस गए हैं वह आपके (दिल्ली के सीएम) के लिए विदेशी है? आप उन्हें दिल्ली से बाहर करना चाहते हैं, आप उनमें से एक हैं। अगर यह उनका इरादा है तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मानसिक स्थिरता खो दी है। एक आईआरएस अधिकारी कैसे नहीं जानता कि एनआरसी क्या है?

Manoj Tiwari:People who have migrated from other states are considered as foreigners by you (Delhi CM)?You want to chase them out from Delhi,you're one among them.If this is his intention then I think he has lost his mental stability. How does an IRS officer not know what NRC is? https://t.co/Y4VVAWcV8p