देशभक्ति की भावना को पहुंचाने का माध्यम है तिरंगा अभियान: अशोक बड़ाईक

सिमडेगा में आयोजित भाजपा की मासिक बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष दीपक पुरी ने कार्यकर्ताओं से तिरंगा पहुंचाने और अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने का आह्वान किया। बैठक में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने पर भी जोर दिया गया।

सिमडेगा, प्रतिनिधि। भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष दीपक पुरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने और अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने का आह्वान किया गया।

बैठक का स्वागत भाषण बैठक की शुरुआत जिलाध्यक्ष दीपक पुरी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ सफल बनाने की अपील की।

हर घर तिरंगा अभियान वहीं प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करें और अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं बल्कि हर नागरिक में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत करना है।

जनकल्याणकारी योजनाएँ साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने तथा आम लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक को जिला संगठन प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रवि गुप्ता ने किया। जबकि जिला महामंत्री मुकेश श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर दुर्ग विजय सिंहदेव, श्रद्धानंद बेसरा, सुजान मुंडा, हंसा रानी, कमला कुमारी, अनुप प्रसाद, बिधा बड़ाईक, रामकृष्ण महतो, तुलसी कुमार साहू, उपेंद्र श्रीवास्तव, नरेंद्र बड़ाईक, नीरज बड़ाईक, राकेश रविकांत आदि उपस्थित थे।