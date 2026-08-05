Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

देशभक्ति की भावना को पहुंचाने का माध्यम है तिरंगा अभियान: अशोक बड़ाईक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
Follow us on Google News
share

सिमडेगा में आयोजित भाजपा की मासिक बैठक में हर घर तिरंगा अभियान की रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष दीपक पुरी ने कार्यकर्ताओं से तिरंगा पहुंचाने और अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने का आह्वान किया। बैठक में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने पर भी जोर दिया गया।

देशभक्ति की भावना को पहुंचाने का माध्यम है तिरंगा अभियान: अशोक बड़ाईक

सिमडेगा, प्रतिनिधि। भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष दीपक पुरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्र के प्रत्येक घर तक तिरंगा पहुंचाने और अभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने का आह्वान किया गया।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा और यात्रा का चलेगा वृहद अभियान

बैठक का स्वागत भाषण

बैठक की शुरुआत जिलाध्यक्ष दीपक पुरी के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूरी निष्ठा एवं सक्रियता के साथ सफल बनाने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Chapra News: सारण में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा का महाअभियान

हर घर तिरंगा अभियान

वहीं प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करें और अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजित करना नहीं बल्कि हर नागरिक में राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत करना है।

जनकल्याणकारी योजनाएँ

साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने तथा आम लोगों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक को जिला संगठन प्रभारी सुबोध सिंह गुड्डू ने भी संबोधित किया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रवि गुप्ता ने किया। जबकि जिला महामंत्री मुकेश श्रीवास्तव ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर दुर्ग विजय सिंहदेव, श्रद्धानंद बेसरा, सुजान मुंडा, हंसा रानी, कमला कुमारी, अनुप प्रसाद, बिधा बड़ाईक, रामकृष्ण महतो, तुलसी कुमार साहू, उपेंद्र श्रीवास्तव, नरेंद्र बड़ाईक, नीरज बड़ाईक, राकेश रविकांत आदि उपस्थित थे।

सामान्य प्रश्न

भाजपा की मासिक बैठक का उद्देश्य क्या था?
भाजपा की मासिक बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की गई एवं हर घर तिरंगा अभियान के लिए रणनीति बनाई गई।
ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दें, हर घर तक पहुंचे तिरंगा: डीएम
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।