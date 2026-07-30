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शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नवादा
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पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के एमएलसी प्रो. डॉ. नवल किशोर यादव ने मेसकौर प्रखंड के दो विद्यालयों का दौरा किया। शिक्षकों द्वारा स्वागत के बाद, उन्होंने उनकी समस्याओं के समाधान और शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने आगामी शिक्षक निर्वाचन में समर्थन की अपील की।

शिक्षकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रो. डॉ. नवल किशोर यादव बुधवार को मेसकौर प्रखंड स्थित लाटो यादव इंटर विद्यालय व केशो राम इंटर विधालय विजुविगहा पहुंचे। विद्यालय परिसर में शिक्षकों ने उन्हें फूल-माला पहनाकर एवं अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। एमएलसी ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने आगामी शिक्षक निर्वाचन में एक बार फिर समर्थन एवं सहयोग देने की अपील की। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संपूर्णानंद, रियासत अली अंजुम, राजीव कुमार, सुनील कुमार, नरेंद्र कुमार, राजकीय डिग्री महाविद्यालय मेसकौर के प्राचार्य बबलू कुमार, रमाकांत सिंह, आशीष कुमार ,विजुविगहा इंटर विधालय के प्राचार्य सरोज नायक, मुकेश कुमार,महावीर चौधरी समेत सैकङों शिक्षकगण मौजूद थे।

(मेसकौर से रविन्द्र कुमार सिन्हा)

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