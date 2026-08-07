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जीएसवीएम में 2000 बेड क्षमता वाले तीन अस्पताल मांगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिलकर शहर को सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल हब बनाने की मांग की। उन्होंने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 2000 बेड के तीन नए अस्पताल ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे कानपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

जीएसवीएम में 2000 बेड क्षमता वाले तीन अस्पताल मांगे

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने गुरुवार को प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात की। एक पत्र देकर मांग की है कि कानपुर को सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल हब बनाने बनाने के साथ ही जीएसवीएम में 2000 बेड के तीन अत्याधुनिक अस्पताल ब्लॉक विकसित किए जाएं ताकि शहरियों को जटिल बीमारियों के इलाज की खातिर दिल्ली, लखनऊ न दौड़ना पड़े। मैथानी ने वित्त मंत्री से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में वार्ड संख्या 1 से 18 तक लगभग 27,500 वर्गमीटर क्षेत्र में स्थित वर्ष 1942 में निर्मित पुराने एवं जर्जर एकमंजिला भवनों के स्थान पर 2,000 बेड की संयुक्त क्षमता वाले तीन अत्याधुनिक बहुमंजिला अस्पताल ब्लॉक को बनाए जाने की मांग की।

कहा कि विधानसभा में पास हुए अनुपूरक बजट में भी इस काम को शामिल किया जाए। इससे सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन सहित बुन्देलखण्ड एवं आसपास के कई जिलों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वर्ष 2017 से पहले यहां 500 की ओपीडी होती थी, जो मौजूदा में बेहतर व्यवस्था के कारण 5000 से भी ज्यादा की हो गई है। तीनों नए अस्पताल ब्लॉकों में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एचडीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाओं के साथ विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी विभागों के लिए पर्याप्त स्थान विकसित किया जा सकता है। सुरेश खन्ना ने सकारात्मक सहयोग की बात कही।

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