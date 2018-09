BJP विधायक ने दी सोनाली बेंद्रे को 'श्रद्धांजलि', ट्रोल हुए तो हटाया पोस्ट

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक राम कदम पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करते जा रहे हैं। बीते दिनों लड़की का अपहरण करने वाले बयान को लेकर लोगों के निशाने पर आए विधायक ने एक और गलती करदी है जिसकी वजह से विवाद खड़ा हो सकता है। दरअसल, विधायक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सोनाली को मृत घोषित कर दी श्रद्धांजलि दे दी। जबकि सोनाली अभी न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रही है।

राम कदम ने ट्वीट ने अपने ट्वीट में लिखा 'हिंदी और मराठी सिनेमा पर राज करने वाली अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे जिन्होंन अपनी एक्टिंग से अपने कई फैंस बनाए, अब नहीं रहीं। अमेरिका में उनका निधन हो गया है... भावपूर्ण श्रद्धांजली'। राम कदम के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया और अफवाह फैलाने का आरोप लगाने लगे। जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। सोनाली को श्रद्धांजली देने वाला ट्वीट करने के बाद राम ने एक और ट्वीट कर सफाई दी। विधायक ने अपने अगले ट्वीट में लिखा 'सोनाली बेंद्रे के बारे में ये अफवाह थी। मैं उनकी अच्छी सेहत और स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं'।



बता दें कि कुछ दिन पहले भी राम कदम अपने एक विवादित बयान को लेकर ट्रोल हुए थे। उनका एक वीडियो क्लिप सामने आया था जिसमें वो 'लड़िकयों के उठवाने की बात कर रहे थे'। एक वीडियो क्लिप में उन्हें भीड़ को यह कहते हुए सुना गया था, 'आप (युवा) किसी भी काम के लिये मुझसे मिल सकते हैं। कदम ने बताया था कि उन्हें मदद के लिए ऐसे भी कुछ युवाओं के अनुरोध मिले हैं जिनके प्रस्ताव को लड़की ने ठुकरा दिया था'।

राम कदम ने कहा था, 'मैं मदद करूंगा, 100 प्रतिशत। अपने माता-पिता के साथ (मेरे पास) आइये। अगर माता-पिता इस पर रजामंदी देते हैं तो मैं क्या करूंगा? मैं उस लड़की का अपहरण कर लूंगा और उसे (शादी के लिये) आपके हवाले कर दूंगा।' वीडियो में कदम भीड़ को अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए भी सुने गए थे। इस वीडियो क्लिप के बारे में पूछे जाने पर कदम ने कहा कि उनकी टिप्पणियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

About Sonali Bendre ji It was rumour . Since last two days .. I pray to God for her good health & speedy recovery