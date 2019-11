वायु प्रदूषण को लेकर BJP विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लिखा PM मोदी को पत्र, जानें क्या मांग की

उत्तर प्रदेश के लोनी गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंद गुर्जर ने वायु प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में विधायक ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु सेना की सहायता से पानी छिड़कने और कृत्रिम वर्षा कराने के लिए पत्र लिखा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने प्रदूषण विरोधी प्राधिकरण (ईपीसीए) ने दिल्ली और उसके उपनगरों में प्रदूषित ईंधन से चलने वाले उद्योगों को आठ नवंबर की सुबह तक बंद रखने का आदेश दिया है।

बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि पूरे एनसीआर-दिल्ली और मेरी विधानसभा लोनी (गाजियाबाद) में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700-1900 के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर एनसीआर-लोनी गाजियाबाद-दिल्ली में सभी निर्माण कार्य सहित, सभी फैक्ट्रियों को तत्काल बंद कर वायुसेना की मदद से वाटर स्प्रिंकल (पानी के छिड़काव) कृत्रिम वर्षा करने के सदर्भ में है।

Nand Kishor Gurjar, BJP MLA from Loni, Ghaziabad writes to Prime Minister Narendra Modi requesting to sprinkle water with the assistance of Air Force, & induce artificial rain, in the Delhi National Capital Region (NCR) region, to reduce air pollution. pic.twitter.com/6o13FNcyev