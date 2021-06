कर्नाटक में BJP विधायक ही कर रहे येदियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी, अरुण सिंह ने दिए कार्रवाई के संकेत

कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार को अस्थिर करने की साजिश में कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ विधायक शामिल हैं। हालांकि पार्टी ने वरिष्ठ नेता और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह को बेंगलुरु भेजकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है। उन्होंने आज साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के काम में पार्टी के 2-3 विधायक शामिल हैं, जिन्होंने इसे बंद नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।

बेंगलुरु में भाजपा कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने कहा, ''मैंने विधायकों के साथ नेतृत्व के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2-3 विधायक ऐसे हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। प्रदेश भाजपा प्रमुख और अन्य नेता उनके बयानों का रिकॉर्ड रख रहे हैं।''

We're gathering their record. I appeal to them to keep in mind that their statements should not hurt the party. As far as the statement of MLA Vishwanath is concerned, we've made it clear that he is new & is not aware of the party culture: BJP Karnataka In-charge Arun Singh (1/2) pic.twitter.com/I4Phk19Ggv