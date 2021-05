महाराष्ट्र में हो रहा वैक्सीन घोटाला? बीजेपी विधायक ने किया ये सनसनीखेज दावा

देश में बुरी तरह से फैले कोरोना वायरस ने लोगों की नाक में दम किया हुआ है। वहीं वैक्सीन की किल्लत भी देखने को मिल रही है। हालांकि, बड़ी संख्या में लोगों ने टीकाकरण करा लिया है। इस बीच महाराष्ट्र के मुलुंड के भाजपा विधायक ने किसी वैक्सीन घोटाले का शक जाहिर किया है और जांच की मांग की है।

महाराष्ट्र के मुलुंड के भाजपा विधायक मिहिर कोटेचा ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि- कल एक महिला ने मुझे अपनी पहली खुराक का प्रमाणपत्र दिखाया, जो वैक्सीन न लेने के बावजूद उसके घर पर पहुंचाया गया था। अब उसे डर है कि उसे पहली खुराक मिलेगी या नहीं। यहां एक बड़े वैक्सीन घोटाले की गंध आ रही है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

Maharashtra | Yesterday a lady approached me for getting a provisional certificate for vaccination despite not taking her 1st dose. She was unsure whether she would get the first jab again. This smells like a big vaccine scam, a thorough probe should be done: BJP MLA from Mulund pic.twitter.com/kkLJaLPqKM